Названо условие, при котором монахи смогут остаться в Киево-Печерской Лавре

«Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ, а уже потом можно говорить обо всех остальных», — добавил он.

При этом Ткаченко отметил, что у остальных монахов «всегда есть выбор», они могут перейти в ПЦУ. Он напомнил, что наместник лавры митрополит Павел заявлял о том, что монахи не станут переходить в Православную церковь Украины и освобождать помещения. Однако, по словам Ткаченко, «ситуация может коренным образом измениться», когда руководство УПЦ покинет лавру. К этому их должна будет подтолкнуть «совместная работа специалистов и правоохранителей», подчеркнул он.