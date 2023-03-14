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25 минут назад

Названо условие, при котором монахи смогут остаться в Киево-Печерской Лавре

Елена Прошина

Монахи канонической Украинской православной церкви смогут остаться в Киев-Печерской Лавре, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины. Об этом заявил глава Минкульта страны Александр Ткаченко. Его слова приводит «РИА Новости».

Названо условие, при котором монахи смогут остаться в Киево-Печерской Лавре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ткаченко заявил, что речь идет о возвращении имущества, принадлежащего государству, а не о выселении монахов.

«Если кто и должен выезжать, то это те руководители, которые вели незаконную застройку на территории ЮНЕСКО на протяжении многих лет: митрополиты Павел (Лебедь), Антоний (Паканич), синодальное управление, администрация УПЦ, а уже потом можно говорить обо всех остальных», — добавил он.

При этом Ткаченко отметил, что у остальных монахов «всегда есть выбор», они могут перейти в ПЦУ. Он напомнил, что наместник лавры митрополит Павел заявлял о том, что монахи не станут переходить в Православную церковь Украины и освобождать помещения. Однако, по словам Ткаченко, «ситуация может коренным образом измениться», когда руководство УПЦ покинет лавру. К этому их должна будет подтолкнуть «совместная работа специалистов и правоохранителей», подчеркнул он.

Напомним, что нацзаповедник «Киево-Печерская лавра» обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие им здания до 29 марта. Монастырь обвинили в нарушении условий договора по использованию госимущества. При этом никаких деталей этого приведено не было.

В мире,Александр Ткаченко,ЮНЕСКО,
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