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14 минут назад

Klymenko Time: в Купянске Харьковской области произошли взрывы

Газета.Ru

Взрывы прозвучали в Купянске Харьковской области, передает украинское издание Klymenko Time.

Klymenko Time: в Купянске Харьковской области произошли взрывы
Фото: ShutterstockShutterstock

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что воздушная тревога второй раз за сутки была объявлена на всей территории Украины. Сирена в том числе прозвучала в районах Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях ДНР, которые находятся под контролем Киева. Согласно приведенной информации, тревога была объявлена около 15:30 мск.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

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