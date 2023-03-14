Klymenko Time: в Купянске Харьковской области произошли взрывы

Взрывы прозвучали в Купянске Харьковской области, передает украинское издание Klymenko Time.
Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что воздушная тревога второй раз за сутки была объявлена на всей территории Украины. Сирена в том числе прозвучала в районах Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях ДНР, которые находятся под контролем Киева. Согласно приведенной информации, тревога была объявлена около 15:30 мск.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.
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