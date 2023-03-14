Klymenko Time: в Купянске Харьковской области произошли взрывы

Ранее Министерство цифровой трансформации Украины сообщало, что воздушная тревога второй раз за сутки была объявлена на всей территории Украины. Сирена в том числе прозвучала в районах Запорожской и Херсонской областей, а также на территориях ДНР, которые находятся под контролем Киева. Согласно приведенной информации, тревога была объявлена около 15:30 мск.