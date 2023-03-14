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13 минут назад

Стал известен ответ Дании на просьбу России обследовать «Северные потоки»

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что ответила Дания на просьбу обследовать нитки «Северных потоков». Об этом сообщает РИА «Новости».

Стал известен ответ Дании на просьбу РФ обследовать «Северные потоки»
Фото: Шведская береговая охранаШведская береговая охрана

Путин рассказал, что Россия обратилась к Дании «по-тихому» с просьбой обследовать нитки газопровода на предмет взрывчатых веществ. Ответ от властей Дании, по словам российского президента, был неопределённым.

«Но ответ, как я уже сказал, был неопределенным. Если просто сказать – никакого ответа. Сказали, что надо ждать», – рассказал он.

Ранее Путин заявил, что позиция Германии по «Северным потокам» объясняется её недостаточным суверенитетом.

В мире,Владимир Путин,
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