Талибы запретили женщинам использовать косметику

Министерство в сформированном движением "Талибан" (запрещено в РФ) временном правительстве Афганистана, отвечающее за пропаганду добродетели и предотвращение порока, ввело в провинции Парван несколько ограничений в работе женских парикмахерских, в том числе на использование косметики. Об этом во вторник сообщила афганская газета "Хашт-э субх".