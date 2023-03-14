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1 час назад

Госдеп заявил, что США не удивлены визитом Асада в Москву

ТАСС

США пока не комментируют визит в Москву президента Сирии Башара Асада, но отмечают, что удивления в Вашингтоне он не вызывает. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Госдеп заявил, что США не удивлены визитом Асада в Москву
Фото:  blogs.state.gov blogs.state.gov

"У меня нет конкретных комментариев на данный счет", - сказал он.

По утверждению Прайса, "эти две страны давно сотрудничают во вред сирийскому народу и народам региона".

"Так что встреча представителей этих двух стран на высоком уровне удивления не вызывает", - добавил он.

Ранее во вторник канцелярия президента Сирии сообщила о его прибытии в Москву. В Кремле указали, что в среду состоятся его переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

В мире,Башар Асад,Владимир Путин,Госдеп США,
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