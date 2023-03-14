Госдеп заявил, что США не удивлены визитом Асада в Москву

США пока не комментируют визит в Москву президента Сирии Башара Асада, но отмечают, что удивления в Вашингтоне он не вызывает. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Фото: blogs.state.gov blogs.state.gov

"У меня нет конкретных комментариев на данный счет", - сказал он.

По утверждению Прайса, "эти две страны давно сотрудничают во вред сирийскому народу и народам региона".

"Так что встреча представителей этих двух стран на высоком уровне удивления не вызывает", - добавил он.