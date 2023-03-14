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41 минуту назад

В Белом доме заявили о планах продолжить полеты над Черным морем

Елена Прошина

США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с российским Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «Российская газета».

В Белом доме заявили о планах продолжить полеты над Черным морем
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы летаем над этим воздушным пространством на протяжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», — сказал он.

По словам Кирби, самолеты США выполняют все полеты над международными водами в Черном море и делают это в целях обеспечения нацбезопасности Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем. В результате инцидента дрон упал в воду. В Вашингтоне намерены выразить РФ обеспокоенность по поводу перехвата БПЛА.

В мире,Джон Кирби,
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