В Белом доме заявили о планах продолжить полеты над Черным морем

США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с российским Су-27 и американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «Российская газета».
«Мы летаем над этим воздушным пространством на протяжении года, мы продолжим это делать, и нам не нужны подтверждения со стороны России, чтобы летать над международными водами», — сказал он.
По словам Кирби, самолеты США выполняют все полеты над международными водами в Черном море и делают это в целях обеспечения нацбезопасности Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что Су-27 столкнулся с американским беспилотником над Черным морем. В результате инцидента дрон упал в воду. В Вашингтоне намерены выразить РФ обеспокоенность по поводу перехвата БПЛА.