В Бундестаге прокомментировали вердикт германского суда по "Роснефти"

Боевые действия на Украине должны быть завершены при помощи дипломатии, санкции не помогают добиться этого, а лишь вредят экономике Европы. Об этом в ответ на письменный запрос ТАСС сообщил глава комитета Бундестага по защите климата и энергетике Клаус Эрнст, комментируя решение германского суда о правомочности внешнего управления регулятора над бывшими активами "Роснефти".

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"Решение суда, с одной стороны, подтверждает, что в кризисных ситуациях требуется влияние государственной власти на вопросы энергобезопасности. С другой стороны, внешнее управление над нефтеперерабатывающим заводом в Шведте все же является проявлением экономической войны между Европой и Россией. Эта экономическая война, которая ведется при помощи санкций и различных бойкотов, вредит гражданам и экономике Германии, а также Европы, но при этом не останавливает войну на Украине. Боевые действия должны быть завершены дипломатическими усилиями", - полагает представитель Левой партии.

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"Меня не удивляет такой вердикт суда. Я надеюсь, что это решение не повлечет за собой спираль взаимной экспроприации", - заявил глава парламентского комитета.

О внешнем управлении и вердикте

16 сентября 2022 года власти ФРГ передали Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление Федерального сетевого агентства Германии. Оно таким образом получило контроль над долями трех нефтеперерабатывающих заводов: PCK в Шведте, Miro в Карлсруэ и Bayernoil в Вогбурге. "Роснефть" в тот же день заявила, что это решение означает полную утрату активов и что она намерена защищать свои интересы в суде. В компании полагали, что передача под внешнее управление "не имеет правовых оснований", поскольку выполнялись все обязательства вне зависимости от влияния политической обстановки.

Федеральный административный суд во вторник подтвердил правомочность передачи активов под внешнее управление, отклонив таким образом иск. Министерство экономики ФРГ продлевает внешнее управление еще минимум на полгода.