На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на электростанции компании National Power Plant 5А в городе Прачинбури в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Фото: 123rf.com 123rf.com

По данным издания, до исчезновения труба находилась в баке башни паровой электростанции. После того, как она пропала, сотрудники бюро атомной энергии не смогли найти ни одного нового радиоактивного следа. Правоохранители также проверили магазины, покупающие и продающие металлолом, но тоже ничего не нашли.