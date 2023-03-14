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1 час назад

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом

Елена Прошина

Труба, содержащая радиоактивный цезий-137, очень опасный изотоп, пропала на электростанции компании National Power Plant 5А в городе Прачинбури в Таиланде. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на полицию.

На электростанции в Таиланде пропала труба с радиоактивным изотопом
Фото: 123rf.com123rf.com

По данным издания, до исчезновения труба находилась в баке башни паровой электростанции. После того, как она пропала, сотрудники бюро атомной энергии не смогли найти ни одного нового радиоактивного следа. Правоохранители также проверили магазины, покупающие и продающие металлолом, но тоже ничего не нашли.

В BP отметили, что цезий-137 является крайне опасным для людей, подвергшихся его воздействию или прикасавшихся к нему. На данный момент National Power Plant 5А объявила о вознаграждении в размере 50 тысяч бат (около 1500 долларов) за информацию, которая поможет найти пропавшую трубу.

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