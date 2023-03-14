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1 час назад

На Украине решили продолжать удерживать Артемовск

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомадующего Вооруженных сил Украины (ВСУ), в ходе которого было принято решение продолжать удерживать Артемовск (украинское название — Бахмут). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса главы государства.

В Киеве приняли решение по обороне Артемовска
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Рассматривая ход оборонительной операции на Бахмутском направлении, все члены ставки выразили общую позицию по дальнейшему удержанию и защите города Бахмут», — сообщают в офисе Зеленского.

Ранее гранатометчик отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сыротюк заявил, что украинские военные в Артемовске испытывают нехватку боеприпасов. Российские силы, по его словам, в настоящее время имеют преимущество в артиллерийском огне.

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По словам украинского офицера Валерия Прозапаса, ВСУ пока не могут позволить себе серьезных наступательных действий в Донбассе. Он признал, что ВС России имеют успехи в Артемовске и Соледаре.

В мире,Владимир Зеленский,Верховный суд,
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