Пашинян высказался об отношениях с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не видит кризиса в отношениях с Россией, и все имеющиеся проблемы обсуждаются. Его слова приводит РИА Новости.

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«Отвечая на ваш вопрос о разногласиях с Россией… Наши отношения искренние, так как мы говорим, обсуждаем, и конечно констатируем, что есть проблемы», - пояснил он.

При этом Пашинян обратил внимание на то, что часть проблем в отношениях Москвы и Еревана объективна и не может быть причиной кризиса.

Ранее премьер-министр Армении выразил обеспокоенность, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «выходит из Армении». По словам Пашиняна, в Армении «с радостью» возьмут должность заместителя генсека ОДКБ, если она усилит безопасность страны. В противном случае эта должность стала бы неверным посылом армянскому народу, заметил он.

Напомним, что осенью 2020 года резко обострилась ситуация в Нагорном Карабахе. На линии соприкосновения войск начались бои. Ереван и Баку дважды достигали соглашения о прекращении огня, однако оно нарушалось. В итоге власти двух стран договорились прекратить боевые действия, Россия выступила посредником на переговорах, после чего направила своих миротворцев в регион.