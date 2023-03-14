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25 минут назад

В Британии признали сложность конфискации российских активов

Lenta.ru

В конфискации замороженных активов России есть сложности, признал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Его слова приводит РИА Новости.

В Британии признали сложность конфискации российских активов
Фото: ТАССТАСС

«Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает вопрос [парламентария]. Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — сказал он.

По его словам, правительство Соединенного Королевства внимательно изучает предложения по этой теме, которые в настоящее время на рассмотрении партнеров Британии. Он отметил, что Лондон будет добиваться наказания России за украинский кризис.

В мире,Джеймс Клеверли,
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