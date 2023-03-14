В Британии признали сложность конфискации российских активов

«Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает вопрос [парламентария]. Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — сказал он.