В Британии признали сложность конфискации российских активов

В конфискации замороженных активов России есть сложности, признал глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли. Его слова приводит РИА Новости.
«Простая истина заключается в том, что это не так просто, как предполагает вопрос [парламентария]. Дело в том, что конфликты в мире были и раньше. Были и виновные. Но никогда не было конфискации активов. Мы должны быть уверены, что соблюдаем внутренние и международные законы», — сказал он.
По его словам, правительство Соединенного Королевства внимательно изучает предложения по этой теме, которые в настоящее время на рассмотрении партнеров Британии. Он отметил, что Лондон будет добиваться наказания России за украинский кризис.