В ЕС заявили о принятии плана урегулирования по Косово

«У нас была встреча 27 февраля в Брюсселе и там достигнута договоренность, что нет больше потребности обсуждать текст нашего предложения, который опубликован на сайте ЕС», — рассказал Лайчак. При этом, по его словам, «доверие между сторонами слабое и обе стороны требуют гарантий». «Наша цель — договориться о полной реализации предложения», — подчеркнул он.