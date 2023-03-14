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58 минут назад

Байден пошутил перед военными

Lenta.ruиещё 2

Президент США Джо Байден в ходе визита на военную базу Point Loma в Калифорнии в шутку переспросил, является ли он главнокомандующим Вооруженных сил Соединенных Штатов (ВС США). Фрагмент его выступления опубликован в соцсетях и в расшифровке на сайте Белого дома, передает РИА Новости.

Обращаясь к экипажу военного корабля «Миссури», Байден крикнул: «Вы нас слышите?». В ответ прозвучало «Ура!». «Они стоят смирно. Я могу им сказать «Вольно»? Я их главнокомандующий, правильно?» — вопрошал в шутку американский лидер.

Ранее Байден назвал своего предшественника Дональда Трампа «будущим президентом».

«Возможно, вы помните, когда я соперничал за должность, у меня была борьба с бывшим президентом и, возможно, будущим президентом», — заявил американский глава.

Однако во время этих слов Байден перекрестился и произнес: «Боже упаси».

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