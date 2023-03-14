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25 минут назад

В ЕС решили создать аналог закона об иностранных агентах

Мария Иванова

В ЕС работают над законопроектом, который обяжет неправительственные группы, консалтинговые и академические учреждения раскрывать информацию о любом зарубежном финансировании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три неназванных источника.

В ЕС решили создать аналог закона об иностранных агентах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, разработка законопроекта находится на очень ранней стадии. Документ перекликается с законами об иностранных агентах Австралии и США.

В США с 1938 года действует «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA, закон требует, чтобы физлица и юрлица, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали информацию об этом»).

Законопроект ЕС вряд ли затронет физических лиц, но заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации раскрывать финансирование за пределами ЕС, рассказал Politico европейский чиновник на условиях анонимности. По его словам, это относится к транзакциям, к примеру, к оплате академического обучения.

Politico подчеркивает, что в последние годы Европа борется с «целым рядом операций иностранного влияния» - от кампаний по взломам и утечке информации для изменения результатов выборов до китайских грантов для университетов, направленных на формирование риторики о правах человека.

Критики отмечают, что сейчас не лучшее время для такого законопроекта. ЕС усилил работу над ним как раз в тот момент, когда в Грузии вспыхнули протесты против аналогичного документа.

Грузинский документ предусматривал создание реестра иноагентов, в который войдут некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. На фоне протестов законопроект отозвали из парламента.

Некоторые неправительственные организации ЕС опасаются, что, если Европа примет свою собственную версию закона об иностранных агентах, лидеры вроде премьера Венгрии Виктора Орбана используют ее для подавления продемократических сил в своих странах.

В мире,Виктор Орбан,
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