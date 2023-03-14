В ЕС решили создать аналог закона об иностранных агентах

В ЕС работают над законопроектом, который обяжет неправительственные группы, консалтинговые и академические учреждения раскрывать информацию о любом зарубежном финансировании. Об этом сообщает Politico со ссылкой на три неназванных источника.

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По их словам, разработка законопроекта находится на очень ранней стадии. Документ перекликается с законами об иностранных агентах Австралии и США.

В США с 1938 года действует «Закон о регистрации иностранных агентов» (FARA, закон требует, чтобы физлица и юрлица, представляющие интересы иностранных держав в «политическом или квазиполитическом качестве», раскрывали информацию об этом»).

Законопроект ЕС вряд ли затронет физических лиц, но заставит как коммерческие, так и некоммерческие организации раскрывать финансирование за пределами ЕС, рассказал Politico европейский чиновник на условиях анонимности. По его словам, это относится к транзакциям, к примеру, к оплате академического обучения.

Politico подчеркивает, что в последние годы Европа борется с «целым рядом операций иностранного влияния» - от кампаний по взломам и утечке информации для изменения результатов выборов до китайских грантов для университетов, направленных на формирование риторики о правах человека.

Критики отмечают, что сейчас не лучшее время для такого законопроекта. ЕС усилил работу над ним как раз в тот момент, когда в Грузии вспыхнули протесты против аналогичного документа.

Грузинский документ предусматривал создание реестра иноагентов, в который войдут некоммерческие организации и СМИ, финансируемые из-за рубежа более чем на 20 процентов. На фоне протестов законопроект отозвали из парламента.