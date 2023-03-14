Воздушная тревога объявлена по всей Украине

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

По данным онлайн-карты, сирены включились около 14.00 мск. По данным украинских Телеграм-каналов, причиной тревоги стал взлет МиГ-31К ВВС РФ.

Ранее во вторник уже была объявлена тревога в некоторых областях страны. Так, сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

Спустя некоторое время ее отменили, но через несколько минут сирены снова включились в Днепропетровской и Харьковской областях.