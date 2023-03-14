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30 минут назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Елена Прошина

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Воздушная тревога объявлена по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным онлайн-карты, сирены включились около 14.00 мск. По данным украинских Телеграм-каналов, причиной тревоги стал взлет МиГ-31К ВВС РФ.

Ранее во вторник уже была объявлена тревога в некоторых областях страны. Так, сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Запорожской области и ДНР.

Спустя некоторое время ее отменили, но через несколько минут сирены снова включились в Днепропетровской и Харьковской областях.

Также в 10:54 мск тревога была объявлена в Сумской области, после этого сирены включились в Киевской и Черниговской областях. Через некоторое время тревогу объявили на большей части восточной, центральной и южной частей Украины, в том числе в Киеве.

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