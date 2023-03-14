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8 минут назад

Парламент Словакии отказался голосовать за предоставление истребителей МиГ-29 Украине

Газета.Ru

Парламент Словакии не будет проводить голосование по вопросу передачи Украине списанных истребителей МиГ-29. Об этом заявил председатель парламента Борис Коллар, передает агентство государственное информационное агентство Словацкой республики.

Парламент Словакии отказался голосовать за предоставление МиГ-29 Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Роль парламента состоит в том, чтобы принимать законы, это не исполнительная власть. Парламент не может передавать наши системы вооружения кому-либо посредством постановлений. Это могут делать только правительство и министр", — сказал Коллар.

При этом он отметил, что в случае передачи истребителей Украине должен быть поднят вопрос компенсации.

9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь призвал поторопиться с решением об отправке МиГ-29 на Украину. Он также сообщил, что Польша выразила готовность действовать совместно в этом вопросе. По его словам, на встрече министров обороны стран -членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласна совместно передать Украине МиГ-29. 2 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства. Президент Польши Анджей Дуда также заявил о готовности Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29.

В мире,Ярослав Надь,Анджей Дуда,ЕС,
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