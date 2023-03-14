Парламент Словакии отказался голосовать за предоставление МиГ-29 Украине

"Роль парламента состоит в том, чтобы принимать законы, это не исполнительная власть. Парламент не может передавать наши системы вооружения кому-либо посредством постановлений. Это могут делать только правительство и министр", — сказал Коллар.

9 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь призвал поторопиться с решением об отправке МиГ-29 на Украину. Он также сообщил, что Польша выразила готовность действовать совместно в этом вопросе. По его словам, на встрече министров обороны стран -членов ЕС в среду в Швеции польский коллега подтвердил, что его страна согласна совместно передать Украине МиГ-29. 2 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь заявлял, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства. Президент Польши Анджей Дуда также заявил о готовности Варшавы поставить Киеву истребители МиГ-29.