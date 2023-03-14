Пашинян обвинил в проигрыше в Карабахе «пятую колонну»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван проиграл в Нагорном Карабахе в 2020 году из-за «пятой колонны» в армии. Об этом сообщает ТАСС.

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Такое заявление премьер сделал на пресс-конференции 14 марта.

«По моему личному убеждению, мы проиграли войну, потому что в нашей армии действовала пятая колонна», - сказал он.

Пашинян допустил, что в ближайшие время детали этого станут достоянием общественности.

Пашинян подчеркнул, что вероятность новой эскалации в Нагорном Карабахе остается очень высокой, так как продолжается «агрессивная риторика и политика Азербайджана», сообщает Mediamax.am. Также он заявил о поступивших Еревану «некоторых других данных» об угрозе.

Крупнейшее за последние годы обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Тогда начались обстрелы и столкновения Армении и Азербайджана, стороны обвинили друг друга в эскалации.

8 ноября 2020-го Азербайджан объявил о взятии стратегически важного города - Шуши.