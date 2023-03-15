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1 час назад

СМИ: в ФРГ оштрафовали на €1,3 млн фирму, нарушившую в 2016 году санкции против России

ТАССиещё 2

Суд в германском городе Киль (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) постановил взыскать €1,3 млн в виде штрафа с местной фирмы - она якобы поставила России оборудование, которое использовалось для строительства Крымского моста. Об этом сообщил в среду немецкий журнал Stern со ссылкой на вердикт суда.

В ФРГ оштрафовали фирму за поставку оборудования в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет о продаже в 2016 году гидравлического молота. Суд счел это нарушением европейских санкций против России, которые были введены после воссоединения Крыма с РФ, отмечается в статье.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием.

Названы потери Германии от антироссийских санкций

Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

В мире,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,ЕС,
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