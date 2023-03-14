В Европарламенте осудили расширение НАТО на Восток

В Европейском парламенте была представлена новая резолюция по ситуации в Белоруссии, в которой содержится осуждение расширения НАТО на восток, а также наращивания военного контингента на внешних границах Европы. Об этом пишет РИА Новости.

15 марта на пленарной сессии ЕП планируется принять резолюцию по ситуации с гражданскими свободами в Белоруссии. Левая группа Европарламента подготовила проект, в котором есть пункты с опасениями по поводу размещения ядерного оружия в третьих странах, а также расширения НАТО.

Депутаты также призывают к проведению мирных переговоров. Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность по поводу принятых экономических санкций в отношении Белоруссии.

Данная резолюция не будет иметь обязательную юридическую силу, но другие институты ЕС должны прислушиваться к ней.