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11 минут назад

В Европарламенте осудили расширение НАТО на Восток

Елена Прошина

В Европейском парламенте была представлена новая резолюция по ситуации в Белоруссии, в которой содержится осуждение расширения НАТО на восток, а также наращивания военного контингента на внешних границах Европы. Об этом пишет РИА Новости.

В Европарламенте осудили расширение НАТО на Восток
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

15 марта на пленарной сессии ЕП планируется принять резолюцию по ситуации с гражданскими свободами в Белоруссии. Левая группа Европарламента подготовила проект, в котором есть пункты с опасениями по поводу размещения ядерного оружия в третьих странах, а также расширения НАТО.

Депутаты также призывают к проведению мирных переговоров. Кроме того, в резолюции выражается обеспокоенность по поводу принятых экономических санкций в отношении Белоруссии.

Данная резолюция не будет иметь обязательную юридическую силу, но другие институты ЕС должны прислушиваться к ней.

Ранее в Белом доме заявили, что не видят препятствий для решения о расширении НАТО к саммиту альянса. В частности, вопрос о вступлении Финляндии и Швеции может решиться уже к лету этого года.

В мире,Европарламент,НАТО,ЕС,
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