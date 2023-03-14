Обзор иноСМИ: «мегасуд» из-за российских самолетов и доллар в качестве валюты риска

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В Британии устроят «мегасуд» из-за российских самолетов

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Британские страховщики столкнутся с «мегапроцессом» в Высоком суде Лондона из-за отказа выплатить миллиарды долларов компаниям, занимавшимся лизингом самолетов, которые застряли в России во время украинского кризиса. Об этом сообщает Financial Times.

AerCap, крупнейший в мире владелец коммерческих самолетов, решил подать в суд на страховые группы AIG, Lloyd's of London и Fidelis. После того, как Лондон и ЕС ввели санкции против Москвы, AerCap потребовал от российских авиакомпаний вернуть арендованные самолеты. Перевозчики требование не выполнили, перерегистрировав самолеты в РФ и продолжив летать. Так в России остались сотни западных самолетов, что вызвало споры между лизинговыми компаниями и их страховщиками по поводу того, кто должен нести ответственность за миллиардные расходы. Страховщики утверждают, что конфискация самолета не является страховым ущербом, и отказываются платить.

«Снижение качества ВСУ и пессимизм Киева»

Качество Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилось из-за потерь 2022 года, в результате которых с поля боя ушли многие самые опытные бойцы. Это заставляет украинских чиновников усомниться в готовности Киева организовать долгожданное весеннее наступление, пишет The Washington Post.

WP отмечает, что поток неопытных призывников, привлеченных для восполнения потерь, изменил профиль украинских сил, которые, по словам военнослужащих на местах, также страдают от дефицита боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов и минометов. Командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ с позывным Купол рассказал газете, что украинских солдат с боевым опытом единицы и большинство из них либо мертвы, либо ранены. Эти мрачные оценки «распространили ощутимый, хотя и невысказанный, пессимизм от линии фронта до коридоров власти в Киеве».

Почему доллар становится валютой риска

Для правительства США в 21 веке экономические санкции стали не просто второй натурой - центральным инструментом внешней политики. Под санкции попали более десяти тысяч человек и десятки стран по всему миру. Многие санкции доказали свою эффективность, но есть и обратная сторона медали - реакция стран на санкции грозит ослабить доллар, пишет New York Post.

Самыми масштабными стали санкции США против России, но больше ста стран не присоединились к усилиям американцев. Вот почему уральская нефть до сих пор течет в Азию, Турцию и большую часть Африки. Также в мире формируются коалиции вокруг способов защититься от санкций - в основном через поиск альтернатив доллару. Министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан ранее сделал «ошеломляющее заявление», что впервые за 48 лет крупнейший в мире производитель нефти открыт для торговли не в долларах. Именно плата за саудовскую нефть исключительно в долларах заложила основу для сильного доллара. New York Post предупреждает, что отказ от доллара нанесет огромный удар по международному положению Америки, а дни, когда можно было печатать неограниченное количество валюты, могут закончиться.

Ждать ли трехзначных цен на нефть в 2023 году

В середине марта 2023 года нефтяные цены оказались на 40 процентов ниже, чем 8 марта 2022-го. Автор Oilprice.com Цветана Параскова отметила, что цены не выросли даже после того, как вступили в силу эмбарго ЕС и ограничения цен на российскую нефть G7.

Автор подчеркнула, что данные об инфляции, производстве, занятости и деловой активности из США и Китая - двух крупнейших экономик мира - сейчас являются основными движущими силами рынка нефтяных фьючерсов. В США есть риск роста процентных ставок и рецессии, а Китаю, наоборот, прочат экономический рост и восстановление производства. Эти тенденции тянут рынок нефти в противоположных направлениях, в результате цены застревают в узком диапазоне 80-85 долларов за бочку. При этом гендиректор крупнейшего в мире независимого нефтетрейдера Vitol Group Рассел Харди считает, что нефтяные цен смогут достичь диапазона в 90-100 долларов во второй половине 2023 года, так как спрос в мире достигнет рекордного уровня, а предложение остается ограниченным.

Борца с ковидом назначили генеральным инспектором немецкой армии

Должность генерального инспектора Вооруженных сил Германии займет генерал-майор Карстен Бройер. Об этом сообщает Tagesschau.