Украинские СМИ заявили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».

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В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Ранее СМИ сообщали, что в Одесской области система противовоздушной обороны. Детали происшествия не приводятся.

Напомним, что утром 14 марта воздушная тревога также объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях. Спустя 12 минут после отбоя предупреждения его объявили вновь. В понедельник, 13 марта, взрывы произошли в Сумской области на севере Украине, однако детали происшествия не раскрывались.