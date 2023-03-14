Украинские СМИ заявили о взрывах в Одесской области

Взрывы прогремели в Одесской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинское издание «Страна».
В настоящее время в регионе действует воздушная тревога. Ранее СМИ сообщали, что в Одесской области система противовоздушной обороны. Детали происшествия не приводятся.
Напомним, что утром 14 марта воздушная тревога также объявлялась в Днепропетровской и Харьковской областях. Спустя 12 минут после отбоя предупреждения его объявили вновь. В понедельник, 13 марта, взрывы произошли в Сумской области на севере Украине, однако детали происшествия не раскрывались.
Россия регулярно наносит удары по критической инфраструктуре Украины. Целями становятся объекты энергетики, связи и военного управления. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявлял, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.