Кандидаты на пост президента США от республиканцев не поддерживают смену власти в РФ

Бывший президент США Дональд Трамп и другие претенденты на пост главы государства от Республиканской партии считают, что Соединенные Штаты не должны выступать за смену власти в России. Как сообщает «Газета.Ru», об этом они заявили в ходе эфира телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущего Такера Карлсона.

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Так, Трамп и предприниматель Вивек Рамасвами ответили категорически: «Нет». Губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм заявила, что это не своевременный вопрос, предупредив о потенциальной дестабилизации ситуации в Европе и ядерной эскалации при таком развитии событий. Губернатор штата Флорида Рон Десантис также раскритиковал подобную политику Соединенных штатов.

Бывший вице-президент США Майк Пенс предложил Карлсону переадресовать вопрос о выборе правительства в России россиянам, а экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов не несет в себе цели смены власти на территории РФ.