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15 минут назад

Кандидаты на пост президента США от республиканцев не поддерживают смену власти в РФ

Никита Бородкин

Бывший президент США Дональд Трамп и другие претенденты на пост главы государства от Республиканской партии считают, что Соединенные Штаты не должны выступать за смену власти в России. Как сообщает «Газета.Ru», об этом они заявили в ходе эфира телеканала Fox News, отвечая на вопрос ведущего Такера Карлсона.

Кандидаты на пост президента США от республиканцев не поддерживают смену власти в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Трамп и предприниматель Вивек Рамасвами ответили категорически: «Нет». Губернатор штата Южная Дакота Кристи Ноэм заявила, что это не своевременный вопрос, предупредив о потенциальной дестабилизации ситуации в Европе и ядерной эскалации при таком развитии событий. Губернатор штата Флорида Рон Десантис также раскритиковал подобную политику Соединенных штатов.

Бывший вице-президент США Майк Пенс предложил Карлсону переадресовать вопрос о выборе правительства в России россиянам, а экс-губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи подчеркнул, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов не несет в себе цели смены власти на территории РФ.

Напомним, что кандидаты в президенты от Республиканской партии также раскритиковали поддержку Украины. В частности, Рамасвами заявлял, что на часть этих денег можно бы было решить проблему мексиканских наркокартелей. Трамп подчеркивал, что дальнейшее выделение средств зависело бы от итогов его встречи с президентом России Владимиром Путиным. Десантис же отмечал, что передача средств Киеву не входит в список важных интересов Соединенных Штатов.

В мире,Рон Десантис,Майк Пенс,Крис Кристи,Дональд Трамп,Владимир Путин,Республиканская партия США,
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