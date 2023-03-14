В Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры

Сезон цветения сакуры официально начался в Токио. Как сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, в этом году цветки на деревьях дальневосточной вишни расцвели в столице Японии на 10 дней раньше среднего показателя.

Начало сезона фиксируется на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни. Официально он стартует после того, как на сакуре раскроются первые пять цветков. За ним пристально следят специалисты управления, которые с начала марта начинают инспектировать все вишневые рощи.

Отмечается, что в этом году ограничений на традиционные для местных жителей гуляния в парках и общественных местах, где цвете сакура, не будет, поскольку распространение коронавируса в Японии практически сошло на нет.