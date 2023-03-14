В Токио раньше срока начался сезон цветения сакуры

Сезон цветения сакуры официально начался в Токио. Как сообщает ТАСС со ссылкой на национальное метеорологическое управление, в этом году цветки на деревьях дальневосточной вишни расцвели в столице Японии на 10 дней раньше среднего показателя.
Начало сезона фиксируется на специальном «контрольном» дереве в синтоистском храме Ясукуни. Официально он стартует после того, как на сакуре раскроются первые пять цветков. За ним пристально следят специалисты управления, которые с начала марта начинают инспектировать все вишневые рощи.
Отмечается, что в этом году ограничений на традиционные для местных жителей гуляния в парках и общественных местах, где цвете сакура, не будет, поскольку распространение коронавируса в Японии практически сошло на нет.
Напомним, что в Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Обычно дальневосточная вишня полностью расцветает к апрелю — из-за этого рощи становятся излюбленным местом гуляния местных жителей и туристов. Само цветение в японской культуре связывают с легки чувством грусти, поскольку оно напоминает о быстротечности красоты.