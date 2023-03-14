Трамп связал размер помощи Киеву с итогами своей встречи с Путиным

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что объемы помощи Киеву в случае его победы на выборах 2024 года зависели бы от его встречи с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом он рассказал ведущему Fox News Такеру Карлсону.

Трамп заявил, что противостояние России на Украине не является для США «жизненно важным национальным стратегическим интересом».

«Но [оно является таковым] для Европы, которая должна платить гораздо больше, чем мы, или столько же», - сказал экс-президент, рассуждая о финансовой помощи Украине.

На вопрос о том, каков лимит финансирования, которое Трамп был бы готов предоставить Украине, он отметил, что это будет «сильно зависеть» от результатов его встречи с Путиным.

«Европа должна заплатить», - подчеркнул Трамп.

Он отметил, что цель США на Украине состоит в том, чтобы помочь Европе и обезопасить ее, но «Европа не помогает себе».

Трамп назвал «очень несправедливым», что США в основном приходится «платить по счетам», пока ЕС «использует» американцев.