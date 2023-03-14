Трамп назвал главного конкурента в борьбе за статус кандидата на выборы в США

Бывший президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Флорида Рона Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

«Я бы сказал, возможно, да, но вы никогда не знаете, что произойдет», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он Десантиса главным конкурентом от Республиканцев.

Экс-президент также отметил, что ситуация может измениться. При этом Трамп добавил, что сожалеет о поддержке Десантиса в ходе его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.

Ранее Трамп в публикации на Truth Social написал, что США вскоре столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за недальновидной политики действующего американского президента Джо Байдена.