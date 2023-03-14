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1 час назад

Трамп назвал Десантиса главным конкурентом в борьбе за статус кандидата на выборы в США

Газета.Ru

Бывший президент США Дональд Трамп назвал губернатора штата Флорида Рона Десантиса главным возможным соперником в выдвижении кандидата в президенты от Республиканской партии в 2024 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп назвал главного конкурента в борьбе за статус кандидата на выборы в США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я бы сказал, возможно, да, но вы никогда не знаете, что произойдет», — сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, считает ли он Десантиса главным конкурентом от Республиканцев.

Экс-президент также отметил, что ситуация может измениться. При этом Трамп добавил, что сожалеет о поддержке Десантиса в ходе его кампании по выборам губернатора Флориды в 2018 году.

Ранее Трамп в публикации на Truth Social написал, что США вскоре столкнутся с новой, более масштабной Великой депрессией из-за недальновидной политики действующего американского президента Джо Байдена.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На них будет избран 47-й президент США, в случае, если 46-й президент Джо Байден проиграет выборы или не будет в них участвовать.

В мире,Рон Десантис,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Республиканская партия США,
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