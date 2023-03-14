В Турции выступили за возобновление торговых отношений с Крымом

«Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы», — заявил Сель.