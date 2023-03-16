Франция заявила о вступлении в период военной экономики

Глава Генеральной дирекции по вооружениям (DGA) при Министерстве ВС Франции Эмманюэль Шива считает, что республика вступила в период военной экономики.

Фото: ТАСС ТАСС

"Мы вступили в военную экономику. С июня мы с министром вооруженных сил (Себастьеном Лекорню - прим. ТАСС) три раза встречались со всеми представителями нашей оборонно-промышленной базы. Мы создали пять рабочих групп, которые привели к первым конкретным результатам, например с точки зрения стратегических запасов, сокращения сроков выполнения заказов, ускорения производства", - сказал он в среду в интервью газете Le Monde.

По словам Шива, производители сумели объединить свои запасы титана, "ценного материала для авиакосмической промышленности, который ранее поступал главным образом из России".

Как отметил глава дирекции, производители нацелены на ускорение и увеличение объемов производства.

"Сегодня предпочтение отдается всему, что может позволить нам производить больше и быстрее", - пояснил он.

Кроме того, по словам Шива, французское государство продолжает активно заказывать вооружения у оборонных предприятий. "В 2022 году мы заказали 218 зенитных ракет "Астер", 100 зенитных ракет "Мистраль" и 200 противотанковых ракет средней дальности", - констатировал он.