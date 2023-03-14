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1 час назад

Американский ветеран призвал вручать бойцам ВСУ фото Зеленского

Lenta.ruиещё 2

Ветеран Вооруженных сил (ВС) США Ноктис Дрейвен заявил, что каждому раненому солдату Вооруженных сил Украины (ВСУ) следует вручать медаль НАТО и фото президента страны Владимира Зеленского. Об этом он написал в социальной сети Twitter.

Американский ветеран призвал вручать бойцам ВСУ фото Зеленского
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что каждый раненный в бою солдат ВСУ должен быть награжден медалью НАТО с американским флагом и портретом Зеленского, держащего мешки с деньгами, чтобы напомнить им, за что они сражаются», — призвал американский ветеран.

Дрейвен добавил, что молится за безопасность россиян и за то, чтобы украинские солдаты прекратили воевать «вопреки своим интересам и от имени Запада».

Ранее Дрейвен посмотрел видео с природой Крыма и обратился к Украине. Он призвал Москву и Киев вернуться к переговорам для того, чтобы жить в согласии.

В мире,Ноктис Дрейвен,Владимир Зеленский,НАТО,
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