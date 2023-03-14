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29 минут назад

Мэр Донецка рассказал о тупике американской пропаганды

Lenta.ruиещё 1

Американская пропаганда не может объяснить, почему украинские военные обстреливают мирное население, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Об этом пишет РИА Новости.

Мэр Донецка рассказал о тупике американской пропаганды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам политика, западные СМИ не могут найти объяснения преступлениям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Всей американской пропаганде, которая выдает черное за белое и не стесняется, они даже тут в тупике стоят и никакого объяснения не придумали», — подчеркнул он.

По мнению Кулемзина, ВСУ не разбили ни одного военного, «кроме детских плюшевых мишек и детских кроваток в садиках». Он напомнил, что от обстрелов страдают мирные объекты.

Он также рассказал, что ВСУ намерено занимаются геноцидом мирных жителей Донбасса, поскольку получили соответствующее указание от киевских властей.

В мире,Алексей Кулемзин,
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