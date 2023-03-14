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53 минуты назад

Трамп назвал главную ошибку Байдена

Елена Прошина

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в провале во внешней политике, так как она стала причиной создания альянса Китая и России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на речь Трампа на митинге своих сторонников в штате Айова.

Трамп назвал главную ошибку Байдена
Фото: ТАССТАСС

«Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая. Это неприемлемо», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что каждый ребенок, изучающий историю, знает, как опасен альянс России и Китая.

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Бывший лидер США не пояснил, в чем конкретно заключается ошибка Байдена, однако неоднократно заверял, что не допустил бы боевых действий на Украине. Трамп также указывал, что этот конфликт грозит перерасти в третью мировую войну.

«Байден сделал именно это. У них теперь большой красивый альянс. Они толкнули Россию прямо в руки Китая», — заявил политик, подчеркнув, что для КНР было чрезвычайно легко заключить это сотрудничество.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии из-за политики Джо Байдена. По его словам, экономический кризис будет даже сильнее, чем в 1929 году, некоторые банки уже начали банкротиться.

Агентство напоминает, что 10 марта регуляторы штата Калифорния закрыли Silicon Valley Bank, одну из крупнейших финансовых организаций страны.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
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