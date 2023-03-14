Глава ВОЗ обозначил дату окончания пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 закончится в 2023 году, и режим международной чрезвычайной ситуации можно будет отменить. Такой прогноз сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус при вручении ему медали Томаса Фрэнсиса-младшего за вклад в здравоохранение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст заявления, распространенное пресс-службой ВОЗ.

Он напомнил, что 11 марта исполнилось три года с момента объявления ВОЗ о том, что вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию. Гебрейесус указал, что этот день стал знаменательным для всего мирового сообщества и широко освещался в СМИ. Однако сам директор ВОЗ гораздо более важным считает объявление 30 января 2020 года. Тогда организация объявила распространение нового вируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения» и указала на ее международную значимость.