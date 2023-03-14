Новым генинспектором бундесвера станет экс-глава штаба ФРГ по борьбе с COVID-19

Новым генеральным инспектором Вооруженных сил Германии станет генерал-майор Карстен Бройер, который ранее возглавлял антикризисный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией при Ведомстве федерального канцлера. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на германские СМИ.

По данным агентства, Бройер сменит Эберхарда Цорна, который приступил к исполнению своих обязанностей в апреле 2018 года.

Отмечается, что после пандемии Бройер возглавил недавно созданное Территориальное командование бундесвера, которое занимается «оперативным управлением ВС ФРГ в части обороны Германии».

В ведении командования находится ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, борьба с гибридными угрозами, вопросы взаимодействия бундесвера с гражданскими ведомствами ФРГ, а также координация перемещений подразделений ВС Германии в пределах территории страны.

Генеральный инспектор бундесвера входит в состав руководства Министерства обороны Германии и выполняет функции военного советника правительства ФРГ.

Ранее сообщалось, что министр обороны Германии Борис Писториус решил кардинально реорганизовать руководство военного ведомства страны.