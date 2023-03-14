В Сербии потребовали отставки министра из-за антироссийской позиции

В Сербии потребовали отставки министра хозяйства (экономики) Раде Басты, который призывал правительство принять решение о санкциях против России, так как считал, что отказ от ввода ограничений обойдется стране слишком дорого. Об этом пишет РИА Новости.

Требование по отставке выдвинуло «Движение социалистов» директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина.

Агентство напоминает, что Баста стал министром хозяйства (экономики) Сербии в октябре прошлого года. В состав нового правительства он вошел от блока Социалистической партии Сербии.

Накануне Баста заявил, что поддерживает введенные Западом санкции против России и призвал всех министров высказаться по этому поводу.

«Движение социалистов» отреагировало на его высказывания и предупредило, что министр рискует последовать за бывшим мэром Белграда, оппозиционером Драганом Джиласом и остальными, кто выступает за прекращение дружественных отношений с Россией.

«Ожидаем от Басты, что личной отставкой из правительства Сербии покажет, насколько ему важно то, чего требует», — говорится в сообщении.