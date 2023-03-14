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17 минут назад

Родителей арестовали через 31 год после убийства новорожденной дочери

Lenta.ru

В США полиция арестовала супружескую пару из штата Миссисипи, которую подозревают в убийстве собственной новорожденной дочери, совершенном 31 год назад. Об этом сообщает WVUE-TV.

Родителей арестовали через 31 год после убийства новорожденной дочери
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Тело девочки было найдено 17 апреля 1992 года в мусорном контейнере в городе Пикаюн. Криминалистам удалось установить, что ребенок появился на свет в тот же день и был задушен через несколько минут после рождения. Найти улики, которые позволили бы изобличить убийцу, не удалось. Несмотря на это, расследование продолжалось еще три года.

Повторное расследование убийства началось в 2021 году. Сотрудник Бюро расследований штата Миссисипи получил грант на проведение судебно-генетической экспертизы и решил проверить образцы ДНК, собранные на месте преступления его предшественниками. Современные методы исследования генетической генеалогии позволили установить, что преступление совершили Инга Йохансен Керьер и ее муж Эндрю Керьер, являющиеся родителями погибшей. Обоим подозреваемым сейчас по 50 лет.

Предполагаемые убийцы были арестованы 9 марта. В данный момент они содержатся в тюрьме без права выхода под залог и ожидают экстрадиции в Миссисипи. Их обвинили в убийстве первой степени. По законам штата Миссисипи, им может грозить смертная казнь.

Ранее сообщалось, что в США подозреваемого в убийствах двух женщин арестовали через 42 года. Преступления были совершены в штате Калифорния в 1981 году.

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