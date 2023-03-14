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22 минуты назад

СМИ нашли связанную с подрывом «Северных потоков» яхту

Елена Прошина

На мысе Буг немецкого острова Рюген обнаружили яхту модели Bavaria Cruiser 50, предположительно использованную в ходе подготовки теракта на «Северных потоках». Об этом пишет журнал Spiegel, передает РИА Новости.

СМИ нашли связанную с подрывом «Северных потоков» яхту
Фото: ТАССТАСС

Издание провело собственное расследование инцидента и установило, что судно, на котором подрывники, предположительно, добрались до места установки взрывчатки на «Северных потоках», сейчас находится на мысе Буг на острове Рюген.

Spiegel уточняет, что эта территория раньше была военным портом. Адрес электронной почты, который использовался для аренды яхты, может указывать на Украину, считает издание.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.

До этого федеральная прокуратура Германии доложила, что провела обыск неназванного морского судна с подозрительной арендной. Ведомство подтвердило, что указанное судно подозревали в перевозке взрывных устройств для подрыва «Северных потоков». При этом сотрудники немецкой компании, которые сдали судно в аренду, находятся вне подозрений, следует из данных прокуратуры.

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