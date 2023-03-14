СМИ нашли связанную с подрывом «Северных потоков» яхту

На мысе Буг немецкого острова Рюген обнаружили яхту модели Bavaria Cruiser 50, предположительно использованную в ходе подготовки теракта на «Северных потоках». Об этом пишет журнал Spiegel, передает РИА Новости.

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Издание провело собственное расследование инцидента и установило, что судно, на котором подрывники, предположительно, добрались до места установки взрывчатки на «Северных потоках», сейчас находится на мысе Буг на острове Рюген.

Spiegel уточняет, что эта территория раньше была военным портом. Адрес электронной почты, который использовался для аренды яхты, может указывать на Украину, считает издание.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неизвестными через чартерную фирму острова Рюген. Свой путь судно начало из порта Росток-Варнемюнде.