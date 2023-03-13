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10 минут назад

Премьер Италии назвала лучшее место для переговоров по Украине

Елена Прошина

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Ватикан является лучшим местом для проведения переговоров по конфликту в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Премьер Италии назвала лучшее место для переговоров по Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время презентации книги Антонио Спадаро «Католическая цивилизация», Мелони заявила о поддержке Ватикана, как места проведения переговоров по украинскому конфликту.

«Я считаю, что Святой престол лучше всего подходит (для переговоров. – ред). Италия его поддерживает», – сказала она.

Мелони также добавила, что для переговоров необходим баланс сил.

«Мы должны поддерживать тех, кто защищается», – заявила премьер-министр.

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