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8 минут назад

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе "очень жесткой" и "очень болезненной"

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в Telegram-канале заявил, что ситуация в Донбассе сейчас «очень жесткая» и «очень болезненная».

Зеленский назвал ситуацию в Донбассе "очень жесткой"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Как всегда, сегодня был в связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим», — сказал он.

Ранее The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых и проблем с дорогами для движения техники.

WSJ назвала причины больших потерь ВСУ в Артемовске

По информации WSJ, мощенные дороги, которые ведут в город, больше недоступны, а по альтернативным дорогам может передвигаться не вся техника.

Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске «обстановка очень тяжелая» из-за того, что украинские войска постоянно «подкидывают» резервы.

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