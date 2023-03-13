Зеленский назвал ситуацию в Донбассе "очень жесткой"

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в Telegram-канале заявил, что ситуация в Донбассе сейчас «очень жесткая» и «очень болезненная».
«Как всегда, сегодня был в связи с нашими командующими, с разведкой. Очень жестко на востоке – очень болезненно. Надо уничтожить военную мощь врага – и мы уничтожим», — сказал он.
Ранее The Wall Street Journal писала, что Вооруженные силы Украины несут большие потери в Артемовске (украинское название — Бахмут) из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых и проблем с дорогами для движения техники.
По информации WSJ, мощенные дороги, которые ведут в город, больше недоступны, а по альтернативным дорогам может передвигаться не вся техника.
Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что в Артемовске «обстановка очень тяжелая» из-за того, что украинские войска постоянно «подкидывают» резервы.