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1 час назад

Польский министр пришел на пресс-конференцию с пистолетом

Елена Прошина

Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро пришел на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом за поясом. Об этом сообщает Super Express.

Польский министр пришел на пресс-конференцию с пистолетом
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В издании отметили, что на самой пресс-конференции о наличии у Зебро пистолета никто не знал. Данное обстоятельство выяснилось уже после нее, когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах. Именно в этот момент ветер поднял часть пиджака, которая приоткрыла вид на пистолет за поясом брюк. По данным Super Express, у Зебро с собой был Glock.

Журналисты попросили министра прокомментировать произошедшее. По словам Зебро, у него есть лицензия на оружие, в том числе для спортивных целей. Он заявил, что уже несколько лет стреляет по выходным в тире. Зебро пояснил, что не мог оставить пистолет в машине из-за регламента, поэтому и взял его с собой на пресс-конференцию.

В мире,Збигнев Зебро,
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