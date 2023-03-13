Польский министр пришел на пресс-конференцию с пистолетом

Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро пришел на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом за поясом. Об этом сообщает Super Express.
В издании отметили, что на самой пресс-конференции о наличии у Зебро пистолета никто не знал. Данное обстоятельство выяснилось уже после нее, когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах. Именно в этот момент ветер поднял часть пиджака, которая приоткрыла вид на пистолет за поясом брюк. По данным Super Express, у Зебро с собой был Glock.
Журналисты попросили министра прокомментировать произошедшее. По словам Зебро, у него есть лицензия на оружие, в том числе для спортивных целей. Он заявил, что уже несколько лет стреляет по выходным в тире. Зебро пояснил, что не мог оставить пистолет в машине из-за регламента, поэтому и взял его с собой на пресс-конференцию.