Польский министр пришел на пресс-конференцию с пистолетом

Генпрокурор и министр юстиции Польши Збигнев Зебро пришел на пресс-конференцию на угледобывающую шахту «Белхатув» с пистолетом за поясом. Об этом сообщает Super Express.

В издании отметили, что на самой пресс-конференции о наличии у Зебро пистолета никто не знал. Данное обстоятельство выяснилось уже после нее, когда министр нагнулся, чтобы возложить цветы у мемориальной доски жертвам аварий на шахтах. Именно в этот момент ветер поднял часть пиджака, которая приоткрыла вид на пистолет за поясом брюк. По данным Super Express, у Зебро с собой был Glock.