Вашингтон призвал Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

Салливан подчеркнул, что США неоднократно обращались к главе КНР с просьбой провести переговоры с Зеленским.

По словам чиновника, в Вашингтоне полагают, что Си Цзиньпину следует прислушиваться не только к России, но и к Украине, ему необходимо получить полную информацию о кризисе.

Советник отметил, что власти Соединенных Штатов обращались к китайскому лидеру как в частном, так и в официальном порядке.