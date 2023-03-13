Вашингтон призвал Си Цзиньпина к контакту с Зеленским

Вашингтон призывает главу КНР Си Цзиньпина к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским, рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Об этом пишет ТАСС.
Салливан подчеркнул, что США неоднократно обращались к главе КНР с просьбой провести переговоры с Зеленским.
По словам чиновника, в Вашингтоне полагают, что Си Цзиньпину следует прислушиваться не только к России, но и к Украине, ему необходимо получить полную информацию о кризисе.
Советник отметил, что власти Соединенных Штатов обращались к китайскому лидеру как в частном, так и в официальном порядке.
Ранее в Китае предупредили, что агрессивная, милитаристская внешняя политика США может привести к конфликту между странами.