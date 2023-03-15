На Байдена подали в суд

Несколько экологических организаций подали в суд на президента США Джо Байдена из-за его решения одобрить проект ConocoPhillips, в рамках которого на северо-западе Аляски появятся скважины для добычи нефти и газа. Об этом сообщает Politico.

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В иске отмечается, что буровые площадки планируют построить в чувствительной среде. По мнению организаций, скважины значительно повлияют на качество воды, воздуха, а также жизни людей и животных в регионе. Экоактивисты заявили, что одобрение проекта нарушает четыре природоохранных закона, несмотря на то, что Бюро по управлению землями сократило его изначальные масштабы.

Организации обвинили ведомство в неспособности оценить вред, который проект нанесет землям коренных жителей Аляски. В иске также говорится, что Служба по охране рыбных ресурсов и дикой природы не смогла должным образом рассмотреть потенциальное воздействие скважин на исчезающие виды, включая белых медведей.

Разработкой месторождения займется дочерняя компания ConocoPhillips Willow. Согласно расчетам, добыча нефти составит около 600 миллионов баррелей, а объем выбросов парниковых газов — 280 миллионов тонн в год.