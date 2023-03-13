В Белом доме анонсировали разговор Байдена с Си Цзиньпином

Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства намерен снова пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, недавно переизбранным на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

Салливан анонсировал телефонный разговор Байдена с Си Цзиньпином в скором будущем и подчеркнул, что пока не готов назвать точную дату беседы. Он напомнил, что американский лидер ранее выражал желание провести новые контакты с председателем КНР.

Ранее представитель Белого дома оценил необходимость военных контактов США с Китаем и назвал важным поддержание этого диалога. Подобное взаимодействие способствует «обеспечению стабильности», отметил он.