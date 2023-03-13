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32 минуты назад

В Белом доме анонсировали разговор Байдена с Си Цзиньпином

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Помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства намерен снова пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, недавно переизбранным на новый срок. Об этом сообщает РИА Новости.

В Белом доме анонсировали разговор Байдена с Си Цзиньпином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Салливан анонсировал телефонный разговор Байдена с Си Цзиньпином в скором будущем и подчеркнул, что пока не готов назвать точную дату беседы. Он напомнил, что американский лидер ранее выражал желание провести новые контакты с председателем КНР.

Ранее представитель Белого дома оценил необходимость военных контактов США с Китаем и назвал важным поддержание этого диалога. Подобное взаимодействие способствует «обеспечению стабильности», отметил он.

В конце февраля Салливан не исключил разговор Байдена и Си Цзиньпина в обозримом будущем. «На данный момент ничего конкретно не запланировано, но я ожидаю, что два лидера проведут беседу в не очень отдаленном будущем», — подчеркнул он.

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