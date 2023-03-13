В Великобритании заявили об ограниченности каналов для диалога с Москвой

В Лондоне заявили, что в настоящее время коммуникация с Россией существенно затруднена, в силу международной повестки. Вместе с тем, Великобритания готова вернуться к диалогу, когда настанет «подходящий момент». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Integrated Review Refresh 2023.

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В документе, представляющем собой оборонную стратегию королевства на 2023 год, говорится, что каналы связи между сторонами ограничены.

Тем не менее, уточняется в обзоре, Лондон готов задействовать их, когда для возвращения к диалогу будет более подходящее время.

Уточняется, что королевство будет стремиться сдерживать Россию, защищая свою безопасность. На фоне этого Великобритания сохранит уважительное отношение к истории РФ, ее населению.