Напомним, что в данный момент Саакашвили проходит лечение в клинике. По словам бывшего президента, он хочет помочь Грузии, пока находится на её территории, потому что в будущем он будет занят поддержкой Зеленского.

«Я просто хочу помочь вам, пока я здесь, иначе, когда я вернусь в Киев, я буду полностью поглощен помощью Зеленскому и, возможно, даже не буду иметь времени посмотреть в сторону Грузии», – сказал он.

Саакашвили также добавил, что сила, по его мнению, находится в единстве и активности.

«Сейчас точно не время делать паузы, слава нашей молодежи, слава всем смелым и бесстрашным патриотам», – заявил он после прошедших в Тбилиси гражданских митингов.

Он также добавил, что всё ещё находится в тяжёлом состоянии и чувствует себя слабо.

1 октября 2021 года Саакашвили прибыл в Грузию, где был задержан по обвинению в убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, а также нападении на депутата Валерия Гелашвили. В ноябре бывший президент попал в больницу из-за резкого ухудшения здоровья на фоне объявленной голодовки.