Папа Римский обратился к русскому народу

Папа Римский Франциск обратился с воззванием к русскому народу. Он пожелал россиянам мира, рассказал председатель ВСС Леонид Севастьянов. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что заявление Франциск сделал в день десятилетия избрания на престол.

Папа Римский искренне поблагодарил всех, кто вознес молитвы за него к Господу в столь торжественный для него день.

Понтифик подчеркнул, что год назад «посвятил русский народ Сердцу Марии». Он выразил надежду, что она, как мать, поможет России заключить мирные договора со всеми народами.

Уточняется, что традиция посвящения народов непорочному сердцу Богородицы ведет свое начало с 13 мая 1917 года, когда трое юных пастухов узрели яркий образ Девы Марии, сиявший сильнее солнца.

Этот обряд выполнялся в 1942, 1964 и 1984 годах. Кроме того, в марте 2022 года Франциск посвятил Богородице Россию и Украину.