США активно вмешиваются в геополитику, разжигают конфликты, пытаются добиться мировой гегемонии, заявил обозреватель Хи Сицын в статье для Global Times. Он добавил, что все действия Вашингтона наносят ущерб прежде всего самим Соединенным Штатам, а не их противникам.

Автор статьи рассказал, что на прошлой неделе Китай, Саудовская Аравия и Иран в неожиданно объявили о возобновлении дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

По его словам, это решение вызвало крайне негативную реакцию США, так как нанесло сильный удар по политическому авторитету державы.

Кроме того, отметил эксперт, в финансовом мире произошло поистине шокирующее событие - рухнул Silicon Valley Bank. По его оценке, оно может стать началом системного кризиса.

Аналитик полагает, что Вашингтон по-прежнему обладает реальной силой. Вместе с тем, мощь государства излишне распыляется, тратится на чрезмерное количество проектов по всей планете. Это приводит к усталости США, потере контроля за событиями в мире.