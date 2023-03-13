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1 час назад

GT: американские санкции бьют по самому Вашингтону

Илья Родин

США активно вмешиваются в геополитику, разжигают конфликты, пытаются добиться мировой гегемонии, заявил обозреватель Хи Сицын в статье для Global Times. Он добавил, что все действия Вашингтона наносят ущерб прежде всего самим Соединенным Штатам, а не их противникам.

Автор статьи рассказал, что на прошлой неделе Китай, Саудовская Аравия и Иран в неожиданно объявили о возобновлении дипломатических отношений между Тегераном и Эр-Риядом.

В Китае предупредили о рисках конфликта из-за политики США

По его словам, это решение вызвало крайне негативную реакцию США, так как нанесло сильный удар по политическому авторитету державы.

Кроме того, отметил эксперт, в финансовом мире произошло поистине шокирующее событие - рухнул Silicon Valley Bank. По его оценке, оно может стать началом системного кризиса.

Аналитик полагает, что Вашингтон по-прежнему обладает реальной силой. Вместе с тем, мощь государства излишне распыляется, тратится на чрезмерное количество проектов по всей планете. Это приводит к усталости США, потере контроля за событиями в мире.

Обозреватель резюмировал, что Китай коренным образом отличается от Соединенных Штатов. Страна не полагается на дипломатию канонерок, а опирается в отношениях с другими странами исключительно на взаимное уважение и сотрудничество на взаимовыгодной основе.

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