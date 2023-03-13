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5 минут назад

В Венгрии назвали последствия разрыва Европы с Китаем

Илья Родин

Разрыв сотрудничества с КНР повлечет за собой тяжелейшие последствия для Европы, рассказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он добавил, что экономика макрорегиона окажется в глубочайшей рецессии. Об этом пишет «Прайм».

В Венгрии назвали последствия разрыва Европы с Китаем
Фото: 

Глава ведомства пояснил, что если сотрудничество с Пекином будет разорвано по идеологическим причинам, по инициативе лидеров государств Западной Европы или США, то экономика макрорегиона окажется в крайне сложном положении.

Сийярто предположил, что в этом случае страны ЕС не смогут найти выход из кризиса, погрузятся в еще более глубокую рецессию.

В частности, уточнил дипломат, большая часть компаний-производителей электроаккумуляторов зарегистрированы в Китае. Следовательно, разрыв Европы с КНР приведет к краху европейских автогигантов.

По его словам, редким примером здравомыслия в современной Европе является генсек ОЭСиР Маттиас Корманн. Он добавил, что как руководитель организации, так и его сотрудники исключают идеологический фактор при решении экономических вопросов.

Ранее в Европарламенте предсказали, что ссора с Китаем очень дорого обойдется европейским державам.

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