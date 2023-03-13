Польша готова направить врачей для медобследования Саакашвили

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер от лица страны выразил готовность направить медперсонал для обследования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом информирует РИА Новости.
«Команда гуманитарно-медицинской помощи готова направиться в Грузию и на месте провести соответствующие обследования», — рассказал Мюллер.
По его словам, сейчас Польша ждет согласия грузинской стороны.
«Мы рассчитываем, что такое согласие будет дано, если властям Грузии не в чем себя упрекнуть», — указал представитель правительства Польши.
Он пояснил, что вопрос медицинского обслуживания Саакашвили вызывает опасения и сомнения у международного сообщества.
Ранее Саакашвили заявил, что похудел на 56 кг. По его словам, скоро у него откажут несколько органов, так как врачи прогнозируют развитие полиорганной недостаточности.