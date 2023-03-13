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56 минут назад

Польша готова направить врачей для медобследования Саакашвили

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер от лица страны выразил готовность направить медперсонал для обследования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом информирует РИА Новости.

Польша готова направить врачей для медобследования Саакашвили
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Команда гуманитарно-медицинской помощи готова направиться в Грузию и на месте провести соответствующие обследования», — рассказал Мюллер.

По его словам, сейчас Польша ждет согласия грузинской стороны.

«Мы рассчитываем, что такое согласие будет дано, если властям Грузии не в чем себя упрекнуть», — указал представитель правительства Польши.

Он пояснил, что вопрос медицинского обслуживания Саакашвили вызывает опасения и сомнения у международного сообщества.

Ранее Саакашвили заявил, что похудел на 56 кг. По его словам, скоро у него откажут несколько органов, так как врачи прогнозируют развитие полиорганной недостаточности.

В мире,Петр Мюллер,Михаил Саакашвили,
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