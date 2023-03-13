Польша готова направить врачей для медобследования Саакашвили

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер от лица страны выразил готовность направить медперсонал для обследования бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом информирует РИА Новости.

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«Команда гуманитарно-медицинской помощи готова направиться в Грузию и на месте провести соответствующие обследования», — рассказал Мюллер.

По его словам, сейчас Польша ждет согласия грузинской стороны.

«Мы рассчитываем, что такое согласие будет дано, если властям Грузии не в чем себя упрекнуть», — указал представитель правительства Польши.

Он пояснил, что вопрос медицинского обслуживания Саакашвили вызывает опасения и сомнения у международного сообщества.