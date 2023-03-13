Додон обвинил власти Молдавии в создании в стране настоящей диктатуры

«То, что произошло вчера свидетельствует, что в Молдове уже настоящая диктатура. Никто себе не позволял за 30 лет независимости так обращаться с народом. Я напомню, даже [экс-глава Демпартии, опальный молдавский олигарх Владимир] Плахотнюк пытался остановить протестующих по-другому», — отметил Додон.