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Додон обвинил власти Молдавии в создании в стране настоящей диктатуры

Бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал реакцию молдавских властей на антиправительственный митинг в Кишиневе, передает «Sputnik.Молдова». По его словам, никто себе позволял за 30 лет независимости республики так обращаться с народом.

Додон обвинил власти Молдавии в создании в стране настоящей диктатуры
© globallookpress.com

«То, что произошло вчера свидетельствует, что в Молдове уже настоящая диктатура. Никто себе не позволял за 30 лет независимости так обращаться с народом. Я напомню, даже [экс-глава Демпартии, опальный молдавский олигарх Владимир] Плахотнюк пытался остановить протестующих по-другому», — отметил Додон.

Как указал бывший президент Молдавии, сотрудники правоохранительных органов страны действовали достаточно нагло во время протестов. Он также добавил, что они совершили ряд негативных шагов в отношении пожилых людей.

«Внаглую останавливать автобусы, выставлять наших матерей и отцов, наших дедушек на обочину и заставлять идти пешком с Бельц, такого еще никто себе не позволял», — подчеркнул Додон.

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