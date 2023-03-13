Додон обвинил власти Молдавии в создании в стране настоящей диктатуры
Бывший президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал реакцию молдавских властей на антиправительственный митинг в Кишиневе, передает «Sputnik.Молдова». По его словам, никто себе позволял за 30 лет независимости республики так обращаться с народом.
«То, что произошло вчера свидетельствует, что в Молдове уже настоящая диктатура. Никто себе не позволял за 30 лет независимости так обращаться с народом. Я напомню, даже [экс-глава Демпартии, опальный молдавский олигарх Владимир] Плахотнюк пытался остановить протестующих по-другому», — отметил Додон.
Как указал бывший президент Молдавии, сотрудники правоохранительных органов страны действовали достаточно нагло во время протестов. Он также добавил, что они совершили ряд негативных шагов в отношении пожилых людей.
«Внаглую останавливать автобусы, выставлять наших матерей и отцов, наших дедушек на обочину и заставлять идти пешком с Бельц, такого еще никто себе не позволял», — подчеркнул Додон.