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29 минут назад

Минобороны Приднестровья ответило на слухи о военных сборах в республике

Никита Бородкин

Информация о военных сборах в Приднестровье, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Как пишет ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Минобороны Приднестровья ответило на слухи о военных сборах в республике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в последнее время в различных социальных медиа появились сообщения о якобы направляемых от военных комиссариатов повестках и заявлениях «о привлечении к сборам студентов».

«Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком», — заявили в ведомстве.

Напомним, что в конце февраля общественность была обеспокоена значительным скоплением подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Приднестровьем. Как отмечали в Минобороны РФ, Киев готовил провокацию с участием националистических формирований с дальнейшим вторжением в ПМР. По информации ведомства, в качестве предлога украинские власти планировали инсценировать наступление российских войск с территории непризнанной республики.

В мире,Минобороны России,
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