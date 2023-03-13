Минобороны Приднестровья ответило на слухи о военных сборах в республике

Информация о военных сборах в Приднестровье, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Как пишет ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).
В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в последнее время в различных социальных медиа появились сообщения о якобы направляемых от военных комиссариатов повестках и заявлениях «о привлечении к сборам студентов».
«Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком», — заявили в ведомстве.
Напомним, что в конце февраля общественность была обеспокоена значительным скоплением подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Приднестровьем. Как отмечали в Минобороны РФ, Киев готовил провокацию с участием националистических формирований с дальнейшим вторжением в ПМР. По информации ведомства, в качестве предлога украинские власти планировали инсценировать наступление российских войск с территории непризнанной республики.