Минобороны Приднестровья ответило на слухи о военных сборах в республике

Информация о военных сборах в Приднестровье, которая распространяется в социальных сетях, не соответствует действительности. Как пишет ТАСС, об этом заявили в министерстве обороны непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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В пресс-службе ведомства подчеркнули, что в последнее время в различных социальных медиа появились сообщения о якобы направляемых от военных комиссариатов повестках и заявлениях «о привлечении к сборам студентов».

«Данная информация не соответствует действительности и является очередным фейком», — заявили в ведомстве.