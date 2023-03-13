Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала военного конфликта на украинской территории. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal.

По данным источников издания, ожидается, что встреча с Владимиром Зеленским состоится после визита китайского лидера в Москву и пройдет в онлайн-формате.

«Встречи с (президентом России Владимиром) Путиным и Зеленским указывают на стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта», - отмечается в статье.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.