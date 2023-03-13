В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
40 минут назад

WSJ: Си Цзиньпин планирует встретиться с Зеленским

Алиса Селезнёва

Китайский лидер Си Цзиньпин планирует провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые с начала военного конфликта на украинской территории. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет The Wall Street Journal.

Си Цзиньпин намерен провести онлайн-встречу с Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По данным источников издания, ожидается, что встреча с Владимиром Зеленским состоится после визита китайского лидера в Москву и пройдет в онлайн-формате.

«Встречи с (президентом России Владимиром) Путиным и Зеленским указывают на стремление Пекина играть более активную роль в посредничестве для окончания конфликта», - отмечается в статье.

Россия проводит на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин называл ее целью защиту населения Донбасса, которое подвергалось геноциду со стороны киевского режима.

При этом глава МИД Китая Цинь Ган заявил о постоянном срыве переговоров по украинскому кризису. По его мнению, как будто «невидимая рука» способствует затягиванию и эскалации конфликта. После его заявления пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что США не планируют завершать боевые действия на Украине, а наоборот, делают все возможное, чтобы продолжить их.

В мире,Владимир Зеленский,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий